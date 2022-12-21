Главы Минобороны Турции и Азербайджана провели встречу

21 дек. 14:21

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, который находится в Турции с официальным визитом встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Министры обсудили перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, сообщает министерство обороны Азербайджана. Была отмечена важность дальнейшего расширения деятельности в вопросе расширения сотрудничества.

На встрече стороны особо подчеркнули, что искренние отношения глав двух братских государств благотворно влияют на сферу военного сотрудничества, равно как и на другие сферы.

Главы оборонных ведомств Турции и Азербайджана выразили уверенность, что сотрудничество между двумя странами, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться и укрепляться.