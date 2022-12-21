Вологда стала побратимом армянского Гюмри

21 дек. 14:18

Второй город Армении Гюмри и российская Вологда сегодня стали городами-побратимами, соглашение об этом было подписано в Гюмри, а подписи под ним поставили мэры обоих городов Вардкес Симонян и Сергей Воропанов.

Гюмрийский градоначальник выразил надежду, что соглашение послужит прочной основой для укрепления сотрудничества двух городов, подчеркнув, что Вологда стала 20-м городом-побратимом Гюмри.

"Гюмри - город самобытной культуры, спорта, туризма и информационных технологий. Надеюсь, это соглашение будет способствовать углублению армяно-российского сотрудничества. Рассчитываю также, что оно станет хорошим стимулом для взаимодействия в области экономики, торговли, образования, градостроительства", - сказал Симонян, передает Sputnik Армения.

"Гюмри поразил нас своей красотой, чистотой и людьми. Это прекрасный город, в который я влюбился. Вологда - также город культуры и истории. Уверен, что этим соглашением мы закладываем прочную основу экономического сотрудничества", - сказал Воропанов.