Узбекистан и Казахстан подписали на бизнес-форуме контрактов более чем на $3 млрд

21 дек. 13:56

По итогам состоявшегося в Ташкенте бизнес-форума Узбекистана и Казахстана подписаны контракты и соглашения более чем на $3 млрд.

Так, подписано соглашение об организации производства автомобилей Chevrolet в Казахстане, лицензионное соглашение по производству бытовой техники "Артель", соглашение о начале инвестиционного проекта по производству керамической плитки в Астане.

Стороны заключили соглашение по развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между городами Самарканд и Туркестан, составлена "дорожная карта" по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.

Узбекистан и Казахстана подписали программу сотрудничества по увеличению взаимной торговли и реализации совместных проектов в сфере АПК, меморандум о взаимопонимании по проекту строительства текстильного комплекса в Шымкенте, запланировали модернизацию железнодорожного участка "Ангрен-Пап-Коканд-Андижан-Савай". Также подписан меморандум о сотрудничестве по строительству мультимодального транспортно-логистического центра в Узбекистане.

Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере энергетики и меморандум о взаимопонимании по проведению геологоразведочных работ на территориях Казахстана и Узбекистана.