Участники протестной акции в Карабахе выступили с заявлением

21 дек. 13:43

Участники акции протеста, проводимой в зоне размещения российских миротворцев в Карабахе, распространили заявление.

"Мы, представители неправительственных организаций, обеспокоены тем, что мирная акция протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов и экологического террора на территории, временной дислокации российского миротворческого контингента, на заседании Совета Безопасности ООН 20 декабря 2022 года была представлена некоторыми государствами в одностороннем, предвзятом порядке, обсуждения не отразили реальной ситуации на месте, и мы выражаем сожаление по этому поводу", - сказано в тексте.

По словам экоактивистов, недопустимо, чтобы Армения и являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН Франция в одностороннем порядке злоупотребляли этой платформой, вводили в заблуждение международное сообщество и вели грязную пропаганду.

"Такого рода нежелательные попытки не способствуют достижению прочного мира в регионе, напротив, обостряют ситуацию. Армения, криминальные дельцы в Карабахе, ряд военных преступников также намеренно превращают местное население в заложников своей политики, не дают им возможность контактировать с азербайджанской стороной, стремясь создать атмосферу «гуманитарной катастрофы. Также неприемлемо, чтобы Армения совершенно необоснованно выступала в Совете Безопасности ООН с претензиями на суверенные территории Азербайджана, и такой подход противоречит фундаментальным принципам Совета Безопасности", - говорится в заявлении.

Участники протестной акции в очередной раз обратили внимание на то, что акция носит мирный характер, и представители гражданского общества озвучивают лозунги против прекращения разграбления природных ресурсов Азербайджана и нанесения непоправимого ущерба окружающей среде.

"Мы расцениваем игнорирование нашей обоснованной озабоченности дискуссиями, проведенными в Совете Безопасности ООН, как неуважение, предвзятость и избирательный подход к гражданскому обществу. Хотим с сожалением подчеркнуть, что Совет Безопасности ООН, как главный орган, отвечающий за защиту мира и безопасности в мире, закрыл глаза на продолжавшуюся на протяжении 30 лет оккупацию Арменией азербайджанских земель, политику этнических чисток, Ходжалинский геноцид, изгнание более 1 миллиона азербайджанцев со своей родины, на целенаправленное уничтожение и разграбление культурного наследия азербайджанского народа, политику незаконного заселения, и не предпринял никаких шагов по выполнению принятых им резолюций. Вызывает сожаление то, что Совет Безопасности ООН стал заложником политики двойных стандартов", - поведали экоактивисты.

Они отметили, что из информации, предоставленной СМИ и отдельными пользователями социальных сетей с места акции, ясно видно, что транспортные средства, перевозящие гуманитарные грузы, пассажиров, а также машины скорой медицинской помощи и другие транспортные средства гуманитарного назначения могут свободно передвигаться, и для этого участниками акции создаются все условия.

"Также была создана горячая линия со стороны НПО для оперативного решения гуманитарных проблем жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе нашей страны. Поэтому нет никаких оснований для утверждений о том, что жители армянского происхождения якобы взяты в "блокаду". Как участники акции, мы требуем прекращения использования Лачинской дороги в военных целях, а также разграбления и вывоза наших природных ресурсов из страны. Дорога Лачин-Шуша-Ханкенди является суверенной территорией Азербайджанской Республики", - сообщили участники акции.

Кроме того, они выступили категорически против того, что власти Армении, незаконные армянские вооруженные отряды на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, угрожают жителям армянского происхождения, всеми средствами препятствуют их реинтеграции в Азербайджан.

"Мы приглашаем жителей армянского происхождения к совместному проживанию. Как представители гражданского общества мы еще раз заявляем, что, в случае возникновения гуманитарных проблем у наших граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе, мы готовы мобилизовать все наши ресурсы для их преодоления", - заключили экоактивисты.

Напомним, 12 декабря в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахе недалеко от города Шуша началась акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО). Она продолжается более 10 дней Собравшиеся выступают против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений.