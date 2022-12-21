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Армения официально осудила Россию

Армения официально осудила Россию

Председатель Национального собрания Ален Симонян заявил, что он отрицательно оценивает выступление представителя России на заседании Совета безопасности ООН, созванном в связи с блокировкой Азербайджаном Лачинского коридора.

"Выступление представителя государства, являющегося союзником Армении, должно было быть гораздо более адресным. Это сделали страны, у которых с Арменией нет тесных связей. Россия либо не может, либо не хочет. Во всяком случае, я не удивлен. Последние события подсказывали подобную реакцию России", — сказал Симонян.

Реакция России, возможно, обусловлена стремлением смягчить создавшуюся в результате блокады Карабаха ситуацию, чтобы "сбросить с себя ответственность", поскольку Лачинский коридор находится в зоне ответственности российских миротворцев.

Напомним, Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в Лачинском коридоре на своем заседании. Постоянные члены Совбеза США, Россия, Франция, Великобритания и Китай, а также представители многих других стран заявили о необходимости восстановления движения по коридору. Зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва рассчитывает на скорейшее возобновление транспортного сообщения в Лачинском коридоре.
 

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