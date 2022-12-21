Москва достроит Большую кольцевую линию метро в 2023 году

21 дек. 13:37

В будущем году в Москве завершится самая большая стройка за всю историю мирового метро - Большая кольцевая линия, рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.

"Конечно, главным событием года будет завершение гигантской, самой большой стройки за всю историю мирового метростроения - Большой кольцевой линии. 70 км основного хода под землей под действующим городом, 31 станция, 55 пересадок, миллионы пассажиров смогут быстрее добираться по своим делам", - сообщил Собянин.

БКЛ разгрузит центральные станции метро, старую кольцевую, а также дороги Москвы. Она станет инфраструктурным каркасом для новых радиусов метрополитена, таких как Троицкая, Рублево-Архангельская, Бирюлевская линия, строительство которых будет проводиться в ближайшие годы.

Кроме того, добавил мэр Москвы, в 2023 году будет закончено создание двух новых диаметров "наземного метро" МЦД-З и МЦД-4. Общая протяженность коридоров этих диаметров составит 171 км с 80 станциями, из них 32 станции станут пересадочными узлами.