На юге России заработали Северный обход Анапы и трасса из аэропорта Минвод

21 дек. 13:27

Сегодня на юге России ввели в строй две новые дороги – старт движению по ним в режиме видеомоста дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это Северный обход Анапы (Краснодарский край) и участок федеральной трассы А-157 между аэропортом Минеральных Вод и Кисловодском (Ставропольский край).

Глава кабмина РФ вышел на связь с дорожного участка в Московской области, который также будет открыт сегодня. Новые южные дороги, по которым теперь запущено движение, помогут разгрузить поток автомобилей между курортами: Северный обход избавит Анапу от транзитного движения по городским улицам, а также позволит сформировать единый скоростной коридор, связывающий федеральную трассу М-4 "Дон" с мостом через Керченский пролив и полуостровом Крым, - передает РИА Новости.

Северный обход также стал частью транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связанность муниципалитетов между собой, а также логистику всего побережья, включая Крым. Новая дорога позволит сократить время в пути жителям близлежащих населенных пунктов, а также решит проблему с пробками.

Второй открытый объект - 30-километровый участок автодороги А-157, связавший аэропорт Минеральных Вод с городами-курортами Ставропольского края Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии. Эта трасса - одна из самых загруженных на Северном Кавказе: ежедневно здесь проезжает более 20 тыс автомобилей.