Послание Путина Федеральному собранию состоится в 2023 году

21 дек. 13:02

В этом году Владимир Путин не будет выступать с посланием Федеральному собранию, об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это произойдет уже в следующем году. По срокам мы будем ориентировать, будем уточнять", - сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что перенос послания Федсобранию на следующий год связан с напряженным графиком президента.

"Факт оглашения послания, действительно будет. И когда - мы проинформируем дополнительно. <...> Послание будет оглашено", - заверил он.