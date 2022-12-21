Эрдоган: Турция избавится от импорта энергоносителей

21 дек. 13:01

Успешные шаги правительства Турции позволили в три раза увеличить установленную мощность энергосистемы - до 103 тыс МВт, заявил сегодня президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

В отличие от стран Европы, Турция сегодня не имеет проблем с энергоснабжением.

"Скорые поставки газа с месторождения "Сакарья" в турецком секторе Черного моря, а также начало работы АЭС "Аккую" внесут весомый вклад в энергобезопасность Турции. Мы продолжим шаги с целью обеспечения полной независимости страны от импорта энергоносителей", - заверил турецкий лидер, передает информационное агентство ANADOLU.

Одним из приоритетных направлений в стране станет возобновляемая энергетика, - добавил Эрдоган.

"Цель правительства– вывести страну в число десяти ведущих экономик мира. Лучшим нашим наследием станет сильная и уважаемая на международном уровне держава", - подчеркнул политик.