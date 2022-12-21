Крымские спецслужбы ликвидировали две нарколаборатории

21 дек. 12:47

Сотрудники спецслужб Крыма обнаружили в частных домах в Севастополе и Симефропольском районе республики лаборатории по производству наркотиков, - сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Первая лаборатория была выявлена в поселке Пионерское. По данным следствия, ее организовали местный житель и два брата из Краснодарского края. В подвале обнаружили оборудование и более 15 кг мефедрона, а с поличным при получении муляжа наркотического средства был задержан приезжий из Москвы, - передает "Интерфакс".

В обнаруженной лаборатории в Севастополе также производились мефедрон и амфетамин, говорится в сообщении.

Против задержанного столичного наркокурьера возбудили два уголовных дела по статьям за покушение на незаконный сбыт наркотических веществ. Трем другим подозреваемым инкриминируют производство наркотических средств по предварительному сговору в особо крупном размере, сбыте и хранении, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.