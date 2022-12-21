Нацбанк Казахстана ждет рекордного роста импорта в 2023 году

21 дек. 12:33

В будущем году импорт Казахстана достигнет рекордного значения, следует из прогноза заместителя председателя Нацбанка республики Акылжана Баймагамбетова.

Ожидается, что в 2023 году импорт в два раза превысит показатели 2016 года. В 2024 и 2025 годах в Казахстане прогнозируют дальнейшее увеличение импорта до $54,1 млрд и $54,6 млрд соответственно.

Баймагамбетов назвал факторы роста импорта. Во-первых, спрос граждан и бизнеса остается стабильным, несмотря на удорожание зарубежных товаров. Также он указал на дополнительное давление, которое на импорт потребительских непродовольственных товаров оказывается за счет роста реэкспорта.

Второй фактор, по словам зампреда Нацбанка Казахстана, увеличение физических поставок при их сокращении из России на 11%, то есть происходит постепенная переориентация на другие рынки, в том числе Китай.

Планируемые фискальные расходы в среднесрочной перспективе будут стимулировать дальнейший рост импорта промежуточных товаров, считает Баймагамбетов.