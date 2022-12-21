Пропавший в горах нацпарка Сочи турист заплатит штраф

21 дек. 12:20

В Сочи составили административный протокол на туриста, найденного после четырех дней поиска в горах. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

"На первый взгляд - это чудесное спасение, но на самом деле - административное нарушение по статье 8.39", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что путешественнику предстоит заплатить штраф в размере 3-4 тыс рублей.

Уточняется, что вина туриста в том, что он зашел в особо охраняемую зону без разрешительных документов. "Сотрудниками нацпарка составлен административный протокол. Турист впредь обязуется не повторять такого поступка", - добавили в заповеднике.

Отдыхающий заблудился в горах курорта 11 декабря. В походе они вместе с приятелем решили разойтись по разным маршрутам, но в оговоренное время путешественник в указанное место не пришел и не выходил на связь. Спустя четыре дня истощенный турист был найден в районе хребта Ажек. По данным нацпарка, мужчина, потерявшись, игнорировал объявления о запретной зоне, используя карту в интернете. Кроме этого, туристы не сообщили о своем маршруте в МЧС, хотя должны были это сделать, передает РИА Новости.