Первые дни Нового года в Грузии будут нерабочими

21 дек. 12:19

Первые дни Нового 2023 года с 3 по 6 января в Грузии будут официальными выходными, - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили.

Административный орган сам должен определить, распространяется ли это постановление на его служащих, в том случае, если их работа необходима для осуществления государственной власти и нормального функционирования общества, - указано в постановлении, передает Sputnik Грузия.

В постановлении также отмечено, что оно не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Нацбанка Грузии. Также оно не распространяется на деятельность, связанную с государственными закупками, предусмотренную Законом Грузии "О государственных закупках".

Что касается частного сектора, то здесь компании будут сами принимать решение о выходных по своему усмотрению.