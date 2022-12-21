Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне

21 дек. 11:55

Национальный банк Грузии на сегодняшнем заседании решил оставить ставку рефинансирования на уровне 11% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении Нацбанка сказано, что ситуация на Украине и дисбаланс, возникший между спросом и поставками товаров из-за пандемии коронавируса COVID-19, вызвали серьезные экономические изменения, однако в последнее время наблюдаются признаки стабилизации цен на мировых рынках. Нефтяные санкции, которые ввел Европейский союз в отношении России, вызвали понижение цен на нефтепродукты. В то же время продолжают сокращаться быстрыми темпами и цены на международные перевозки, что должно отразиться и на ввозимой продукции, добавили в пресс-службе.

Следующее заседание Нацбанка Грузии состоится 1 февраля 2023 года, передает ТАСС.