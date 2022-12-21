В столичный регион идет предновогодняя оттепель

21 дек. 11:49

В ближайшие выходные в столичном регионе ожидается не свойственная для конца декабря погода: температура воздуха поднимется до трех градусов тепла, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"На выходных у нас будет преобладать облачная погода, осадки - от небольших до умеренных - ожидаются и в субботу, и в воскресенье, в смешанной фазе - мокрый снег, дождь. Температура в течение суток практически будет одинаковой. В ночные часы будет преобладать минус 3 - плюс 2, в дневные - минус 2 - плюс 3. То есть температура будет выше климатической нормы градусов на 6-7. Такая погода не свойственна для конца декабря", - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.