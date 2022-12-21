AZAL выполнит сегодня все задержанные ранее рейсы по маршруту Баку-Нахчыван

21 дек. 11:27

В среду, 21 декабря, будут выполнены все авиарейсы по маршруту Баку-Нахчыван, отложенные ранее из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в национальном авиаперевозчике Азербайджана AZAL ("Азербайджанские авиалинии".

В течение сегодняшнего дня авиакомпания выполнит по данному маршруту 11 рейсов, которые должны были быть выполнены 18 и 19 декабря.

Вылеты трех дополнительных рейсов из Баку в Нахчыван запланированы на 11:00, 15:00 и 20:10, из Нахчывана в Баку – в 13:20, 17:20 и 22:30. Таким образом, сегодня авиакомпания завершит перевозку пассажиров всех отложенных из-за непогоды рейсов в пункт назначения, передает "Sputnik Азербайджан".