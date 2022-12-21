РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Ставрополье стартовал массовый перелет на воздушных шарах через Эльбрус

На Ставрополье стартовал массовый перелет на воздушных шарах через Эльбрус

Сегодня утром на Ставрополье начался первый массовый перелет на воздушных шарах через Эльбрус, посвященный 220-летию Кавказских Минеральных Вод, - сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Сысоев.

"В воздух поднялись пять воздушных шаров, на каждом из них российская символика. Впереди флагман - "Россия", за ним аэростаты с символикой городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск", - рассказал Сысоев на видео, размещенном в телеграм-канале министерства, передает "Интерфакс".

В перелете принимают участие представители Ставропольского края, Марий Эл, Крыма, Москвы и Московской области. Мероприятие посвящено также 80-летию освобождения Ставропольского края и Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.

Любопытно, что Новгород представляет пилотесса Марина Федорова. Она - первая в истории женщина-воздухоплаватель, покоряющая Эльбрус.

1070 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version