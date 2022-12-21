На Ставрополье стартовал массовый перелет на воздушных шарах через Эльбрус

21 дек. 11:30

Сегодня утром на Ставрополье начался первый массовый перелет на воздушных шарах через Эльбрус, посвященный 220-летию Кавказских Минеральных Вод, - сообщил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Сысоев.

"В воздух поднялись пять воздушных шаров, на каждом из них российская символика. Впереди флагман - "Россия", за ним аэростаты с символикой городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск", - рассказал Сысоев на видео, размещенном в телеграм-канале министерства, передает "Интерфакс".

В перелете принимают участие представители Ставропольского края, Марий Эл, Крыма, Москвы и Московской области. Мероприятие посвящено также 80-летию освобождения Ставропольского края и Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.

Любопытно, что Новгород представляет пилотесса Марина Федорова. Она - первая в истории женщина-воздухоплаватель, покоряющая Эльбрус.