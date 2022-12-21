Коронавирус диагностирован у 7 442 россиян

21 дек. 11:16

В России за минувшие сутки выявили 7 442 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 929, в Санкт-Петербурге - 1 157, в Подмосковье - 134. В Краснодарском крае - 73, в Ставропольском крае - 81, в Крыму - 34, в Дагестане - 17, в Кабардино-Балкарии - 1, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 11, в Северной Осетии - 13, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 735 851.

Госпитализированы за сутки 1 341 человек. Выздоровели 8 359 пациентов, за все время - 21 131 700.

Умерло за сутки 59 человек, с начала пандемии - 393 156.