Выявлен нелегальный канал ввоза автомобилей в Россию из Абхазии

21 дек. 11:03

Через пост Адлер на территорию России из Абхазии с нарушением действующего законодательства ввозились автомобили, нелегальный канал выявили сотрудники Южной оперативной таможни.

Установлено, что 24-летний житель Сочи в течение нескольких недель ввез в Россию Lexus GX470, Honda Fit и Toyota Alphard под видом машин, предназначенных для перевозки пассажиров, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей. В таможенные органы мужчина предоставлял поддельные документы о том, что он является водителем абхазской организации.

В Краснодаре злоумышленник передавал иномарки соучастникам и получал оплату. Затем автомобили с поддельными документами перегоняли в Кыргызстан.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей превысила 3 млн рублей.

Сочинец приговорен судом к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года условно. Наказание получили и его подельники.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы Кыргызстана для проведения дальнейших мероприятий по установлению других участников и поиску машин.