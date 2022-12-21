Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии встретились в Иордании

21 дек. 10:58

В Аммане (Иордания) состоялась встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии Хосейна Амира Абдоллахияна и Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава иранского МИД.

Переговоры прошли на полях второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству.

"Я присутствовал на второй Багдадской конференции в Иордании, чтобы подтвердить нашу поддержку Ирака, в кулуарах встречи мне также представилась возможность встретиться с некоторыми из моих коллег, в том числе с главами МИД Омана, Катара, Ирака, Кувейта и Саудовской Аравии", - поведал Абдоллахиян.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что саудовский министр заверил его в готовности Эр-Рияда продолжать диалог с Тегераном, передает ТАСС.