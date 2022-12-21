Минздрав Казахстана: казахстанцев атакует целый букет вирусов

21 дек. 10:52

Жителей Казахстана атакуют затяжные простудные заболевания – их причину пояснила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

"Сейчас в нашей стране циркулирует штамм коронавируса "Омикрон". Есть несколько его видов. Вирус видоизменяется, выживает в окружающей среде. У нас в стране сейчас есть вид "Цербер". Три разных вида гриппа циркулируют, свиной грипп тоже зарегистрирован у нас. Также регистрируется аденовирус. Мы видим, что идет микс инфекций, суперинфекция – вирусы накладываются друг на друга, и вирусная инфекция протекает тяжелее", – рассказала Ажар Гиният, добавив: соединение инфекций приводит к более тяжелому течению болезни, передает Sputnik Казахстан.

Сама министр привилась от гриппа еще в октябре, а также ревакцинировалась от COVID-19. Учитывая командировки в регионы, общение с коллегами и гражданами, министр подчеркнула, что старается носить маску везде, особенно в самолетах.