Более 3,5% населения планеты являются мигрантами

21 дек. 10:51

Число мигрантов во всем мире, переселившихся из одной страны в другую, превысило 280 млн (3,6% населения планеты). Об этом сообщили в Международной организации ООН по миграции.

Из них 146 млн составляют мужчины, 135 млн - женщины.

Большая часть мигрантов живут в Европе (87 млн) и Азии (86 млн). Суммарно в этих двух регионах планеты проживает 61% всех мигрантов в мире. В Северной Америке их насчитывается 20,9%, а в Африке – 9%.

В Южной Америке и регионе Карибского бассейна число мигрантов выросло более чем в два раза - примерно с 7 до 15 млн. Это регион с самыми высокими темпами роста числа мигрантов.

В Океании проживает 9 млн мигрантов (или 3,3% всех мигрантов).