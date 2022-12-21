Власти Кубани приостанавливают движение маломерных судов

21 дек. 10:38

Сегодня ночью в Краснодарском водохранилище приостановят движение судов. В постановлении губернатора региона Вениамина Кондратьева такое решение объяснили действием среднего уровня реагирования на территории Краснодарского края.

"Ограничить с 00.00 22 декабря 2022 г. эксплуатацию маломерных судов в акватории Краснодарского водохранилища и ниже по течению реки Кубань до Яблоновского моста в границах территории Краснодарского края до особого распоряжения", - говорится в постановлении, передает портал Юга.ру.

Сроки окончания действия ограничений в документе не указаны.