Азербайджан провалил провокацию Армении в ООН

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, выразил сожаление по поводу злоупотребления Арменией Совбезом для государственной кампании манипуляций, искажений и фальсификаций. Он решительно отверг все претензии к Баку со стороны постпредства Армении при ООН, отметив их ложность и беспочвенность.

"Карабах, который Армения и некоторые члены Совета ошибочно называют "Нагорным Карабахом", является международно признанным суверенным регионом Азербайджана, который почти 30 лет находился под оккупацией Армении, и это еще раз подтверждено в резолюциях 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности. Юридическое название этой территории Азербайджана в настоящее время - Карабахский экономический район или сокращенно Карабахский район", - прежде всего напомнил Яшар Алиев.

В своем выступлении постпред изложил факты по ситуации вокруг Лачинской дороги. "Ни правительство Азербайджана, ни протестующие не закрывали дорогу на Лачин. Режим движения граждан, грузов и транспортных средств по маршруту остается неизменным, а миротворцы продолжают выполнять свои обязанности, связанные с охраной маршрута. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как беспрепятственно проезжает разного рода транспорт, в том числе машины скорой помощи и колонны с гуманитарной помощью", - заявил он.

Постпред указал, что Лачинская дорога, согласно Трехсторонней декларации, предназначена для использования исключительно в гуманитарных целях. "Неправомерное использование дороги в любых других целях, включая незаконную военную деятельность, такую ​​как установка мин или незаконный оборот природных ресурсов Азербайджана, является нарушением условий трехсторонней декларации и недопустимо", - добавил он.

Яшар Алиев сообщил, что Азербайджан и впредь будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность, права и безопасность своих граждан в соответствии с Уставом ООН и международным правом всеми возможными средствами. "Утверждения о якобы гуманитарных последствиях ситуации также являются ложными. Нет препятствий для поставок товаров или основных медицинских услуг для местного населения в регионе. Это не что иное, как очередное проявление манипуляций Армении в явно злонамеренных политических целях", - сообщил азербайджанский постпред при ООН.

"Уже более двух лет Армения в нарушение пункта 4 трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года отказывается полностью вывести свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, и продолжает там свои незаконные военные действия. Армения нарушает пункты международного права и трехсторонней декларации, делая предположения о гуманитарном значении Лачинской дороги, но также активно использует ее в военных целях, в том числе для ротации личного состава вооруженных сил и переброски оружия в этот район", - продолжил он.

Также Яшар Алиев рассказал в своем выступлении об экологическом терроризме, который совершала Армения на исторических землях Азербайджана. "Армения, используя Лачинскую дорогу, разграбляет месторождения полезных ископаемых на территории Азербайджана. Неопровержимые, задокументированные доказательства их широкомасштабной незаконной экономической деятельности, грубо нарушающей международно-правовые нормы, на ранее оккупированной территории Азербайджана, неоднократно доводились до сведения международного сообщества. Из 151 месторождения полезных ископаемых, выявленных на этих землях до оккупации, 52 были впервые отработаны в 1993-2020 годах. Помимо незаконной эксплуатации природных ресурсов суверенного государства, работы по добыче полезных ископаемых велись без достаточного экологического контроля, очистки сточных вод и мелиорации территории, без соблюдения экологических технических норм", - рассказал постпред.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, попытка Армении спровоцировать Совбез ООН на осуждение Азербайджана обернулась провалом. "Во-первых, в итоговом пресс-релизе заседания нет тех формулировок, на которые рассчитывал Ереван, желающий представить мирную акцию азербайджанских экоактивистов в Карабахе и закрытие Лачинской дороги российскими миротворцами как "гуманитарную катастрофу" и блокаду карабахских армян со стороны Баку. В пресс-релизе отмечено лишь, что члены Совета Безопасности ООН "призвали стороны к спокойствию и дипломатии, выразив обеспокоенность положением дел на Лачинской дороге". Ни квалификации ситуации как блокады дороги властями Азербайджана, ни согласия с представлением о ней как о гуманитарной катастрофе в документах СБ ООН нет", - сказал он.

"Более того, замгенсека ООН Мирослав Енча, участвовавший в заседании Совета Безопасности, подчеркнуто избегал формулировки "Нагорный Карабах", которую продолжает педалировать Ереван для создания ложной повестки армяно-азербайджанского урегулирования. Он говорил о напряженности на границе двух стран и "сопредельных территориях, находящихся под контролем миротворческих сил Российской Федерации". То есть официальные представители ООН более не применяют устаревшее название азербайджанской местности, уважая суверенитет Азербайджана не только на земле, но и в топонимике. В целом СБ занял скорее неопределенную позицию, констатировав, что представители ООН не могут воочию установить, что происходит на Лачинской дороге, поскольку там присутствуют только азербайджанские экоактивисты, армянские сепаратисты и российские миротворцы", - сообщил Андрей Петров.

"В то же время эта дискуссия дала возможность Баку устами Яшара Алиева подробно изложить факты об акции протеста, преступлениях против экологии и имущества Азербайджана и закрытии Лачинской дороги российскими миротворцами. Ереван, инициируя обсуждение, рассчитывал продвинуть ложный взгляд на ситуацию, выгодный сторонникам оккупации Карабаха и реванша в войне Армении с Азербайджаном, однако в итоге попросту предоставил Баку площадку для донесения до международного сообщества правды на высшем уровне. Благодаря этому перед Советом Безопасности ООН были поставлены подлинные проблемы современного армяно-азербайджанского урегулирования, включая разграбление природных ресурсов Азербайджана, накачку Карабаха армянскими военными и оружием и непредоставление Арменией точных карт минных полей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Армения вынесла эту тему на уровень СБ ООН, но теперь именно Армении придется отвечать по поставленным вопросам", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".