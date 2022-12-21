Спасатели ждут массового наплыва туристов в горах Кавказа

21 дек. 10:10

Массовый наплыв отдыхающих прогнозируется в горах Северного Кавказа в новогодние и рождественские праздники из-за ограничений выезда за рубеж, только на горнолыжный курорт Красная Поляна могут приехать почти 300 тыс человек, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Из-за ограничений по выезду за рубеж на новогодние и рождественские праздники следует ожидать увеличение количества отдыхающих по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет в горах Приэльбрусья, Домбая, Хибинах в Мурманской области", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС, передает РИА Новости.

Ученые института отмечают, что в этих регионах с начала зимы уже зафиксировано 12 случаев самопроизвольного схода снежных лавин, а множество отдыхающих предпочитают несанкционированные места для катания на горных лыжах и сноубордах.