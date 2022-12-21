Объем торгов турецкой лирой на Мосбирже вырос в 17 раз

21 дек. 10:05

Происходит смещение интереса в сторону национальных валют и замещение ими объемов торгов в долларах и евро, сообщил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, пишет ТАСС.

В этом году начались торги армянским драмом, узбекским сумом, южноафриканским рэндом, киргизским сомом, таджикским сомони. В 2023 году будет запуск торг дирхамом ОАЭ, азербайджанским манатом и египетским фунтом. По словам Денисова, это валюты крупных внешнеторговых партнеров России.

В ноябре доля операций с дружественными валютами составила 34% от общего объема, тогда как в начале года она составляла менее 0,5%. В 2022 году в 17 раз вырос объем торгов турецкой лирой, в 13 раз - казахстанским тенге, в 41 раз - китайским юанем, в 110 раз - белорусским рублем. С начала года доля доллара на спот-рынке сократилась вдвое, добавил председатель правления Мосбиржи.

В 2023 году будут запущены на срочном рынке фьючерсы на пары "турецкая лира - российский рубль", "гонконгский доллар - российский рубль" и "доллар США - китайский юань", рассказал управляющий директор департамента развития бизнеса Мосбиржи Кирилл Пестов.