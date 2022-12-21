ДТП на трассе "Кавказ" в Дагестане унесло жизни трех человек

21 дек. 9:50

На федеральной трассе "Кавказ" в Дагестане произошло ночное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе регионального Минздрава.

"Накануне ночью в результате ДТП на федеральной трассе "Кавказ" в Хасавюртовском районе погибли три человека, еще один пострадал",- сказано в заявлении.

Пострадавший был доставлен в Хасавюртовскую центральную городскую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.