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ДТП на трассе "Кавказ" в Дагестане унесло жизни трех человек

ДТП на трассе &quot;Кавказ&quot; в Дагестане унесло жизни трех человек

На федеральной трассе "Кавказ" в Дагестане произошло ночное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе регионального Минздрава.

"Накануне ночью в результате ДТП на федеральной трассе "Кавказ" в Хасавюртовском районе погибли три человека, еще один пострадал",- сказано в заявлении.

Пострадавший был доставлен в Хасавюртовскую центральную городскую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. 

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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