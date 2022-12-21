Экономику Узбекистана поддерживают иностранные инвестиции

21 дек. 9:57

В 2022 г. в Узбекистан поступило $8 млрд прямых иностранных инвестиций. Только с января по май текущего года общий объем иностранных инвестиций в основном капитале Узбекистана составил 23,1 трлн сумов ($2,046 млрд), из которых 13,6 трлн сумов ($1,2 млрд - это негарантированные иностранные инвестиции и кредиты.

Из общего объема иностранных инвестиций в экономике страны показатель прямых иностранных инвестиций составляет $8 млрд, тогда как иностранные кредиты по гарантии государства достигли отметки в 1,5 трлн сумов за пять месяцев 2022 года.

Первое место среди иностранных инвесторов в Узбекистане занимает Китай с показателем 22,3% от общего объема. Второе место принадлежит России - 21,5%, а третье место со значительным разрывом занимает Турция - 7,5%, - передает Sputnik Узбекистан.