В каких странах работают с картой "Мир"

21 дек. 9:40

Карты российской платежной системы "Мир" принимают в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Абхазии, Южной Осетии, Вьетнаме, Южной Корее, Таджикистане, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя платежной системы.

"В настоящее время в Армении, Вьетнаме, Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Беларуси, Южной Осетии, Абхазии, Южной Корее банки самостоятельно принимают решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств. В устройствах местных банков могут обслуживаться карты банков России, которые не находятся под санкциями", - сказал сотрудник службы поддержки "Мира".

До недавнего времени карты "Мир" также принимались и в Турции, но местные банки, боясь вторичных санкций, прекратили сотрудничество.

Возможность использования карт "Мир" в Узбекистане опровергли в одном из крупных банков - с сентября банки этой страны приостановили обслуживание карт по техническим причинам.

Отмечается, что в вышеперечисленных странах карты "Мир" можно использовать не везде, с ними работают только определенные банки.

Сегодня возможность использования карт "Мир" рассматривают Иран, Египет, Таиланд, Индонезия, Индия, Куба, Мьянма, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.