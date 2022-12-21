Казахстан может в январе отправить в Германию партию нефти

21 дек. 9:30

Казахстан январе 2023 года Казахстан может отправить в Германию партию нести. Об этом сообщил глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.

"Согласно поручению президента Казахстана, "КазМунайГаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года", - цитирует его "Интерфакс".

В пресс-службе компании "КазМунайГаз" рассказали, что вопросы экспорта казахстанской нефти обсуждались 20 декабря на online-встрече Мирзагалиева с парламентским статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером в режиме видеоконференцсвязи, а также на переговорах у Астане с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Герке.

Отмечается, что германская сторона выразила заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана по нефтепроводу "Дружба". Мирзагалиев подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в ФРГ по данному нефтепроводу, однако заметил, что сначала необходимо решить контрактные и технические вопросы.