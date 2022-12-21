Казахстан нацелен на стратегическое партнерство с Великобританией

21 дек. 9:28

Казахстан и Великобритания планируют в наступающем 2023 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, - следует из совместного заявления глав внешнеполитических ведомств двух стран Мухтара Тлеуберди и Джеймса Клеверли, сделанном накануне в Лондоне в ходе шестого заседания Стратегического диалога между Казахстаном и Соединенным Королевством.

"Министры подтвердили свое намерение и далее укреплять тесные двусторонние отношения посредством: укрепления сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе за счет подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией в 2023 году", - говорится в тексте заявления, подписанного по итогам заседания, передает РИА Новости.

Великобритания - ведущий партнер и инвестор в Казахстане на протяжении последних 30 лет, объем инвестиций с 2005 года составил более 13 млрд фунтов стерлингов, в Казахстане зарегистрировано более 600 британских компаний.