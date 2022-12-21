В столичный регион идет потепление

21 дек. 9:13

Сегодня в столичном регионе ожидается повышение температуры воздуха, а к вечеру возможен ледяной дождь, - сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня к Москве с запада приблизится теплый атмосферный фронт, так что погода нас ожидает облачная, с небольшим снегом. Во второй половине дня, ближе к вечеру, на фоне постепенного повышения температуры мы не исключаем вероятность гололедных явлений и местами ледяных дождей. Что касается температуры, то она постепенно повысится до минус 2 - минус 4 градусов, в столичном регионе мы обещаем минус 1 - минус 6, а вот вечером станет даже еще теплее", - рассказала Волосюк, передает РИА Новости.

Ветер будет теплым, южным, его скорость составит 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 744 мм ртутного столба, что немного ниже московской нормы.