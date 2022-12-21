РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Дагестане в 2022 году открыли свыше 170 "Точек роста"

В Дагестане в 2022 году открыли свыше 170 &quot;Точек роста&quot;

В Дагестане в рамках реализации национального проекта "Образование" запустили в 2022 году более 200 новых объектов . Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В 2022 году в республике открыли 171 центр образования "Точка роста" в 40 муниципальных образованиях и двух малых городах", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также были установлены 41 площадка для воркаута и 11 футбольных мини-полей.

Кроме того, в 145 образовательных организациях республики в этом году появилось современное компьютерное оборудование.

715 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version