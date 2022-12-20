РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Макрон рассказал, когда намерен поговорить с Путиным

Макрон рассказал, когда намерен поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным после разговора с главой Международного энергетического агентства (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу LCI.

"Я еще не говорил с ним… Но я намерен это сделать, когда переговорю с гендиректором МАГАТЭ и президентом Зеленским", - цитирует Макрона РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин пока не собирается проводить телефонный разговор с главой французского государства.

740 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version