Макрон рассказал, когда намерен поговорить с Путиным

20 дек. 23:55

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным после разговора с главой Международного энергетического агентства (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу LCI.

"Я еще не говорил с ним… Но я намерен это сделать, когда переговорю с гендиректором МАГАТЭ и президентом Зеленским", - цитирует Макрона РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин пока не собирается проводить телефонный разговор с главой французского государства.