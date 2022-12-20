В Аргентине встречать футбольную сборную вышли более 3 млн человек

20 дек. 22:52

Во вторник, 20 декабря, на улицы и автотрассы Буэнос-Айреса вышли 3-4 млн человек, чтобы встретить кортеж с игроками сборной Аргентины по футболу, которая вернулась в страну после победы на чемпионате мира по футболу. Об этом передает телеканал Todo Noticias.

Кортеж с игроками должен был проехать примерно 17 км до центра города, однако из-за большого количества людей автобус ехал слишком медленно. После этого за игроками вылетели вертолеты.

Напомним, 18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале команду Франции и в третий раз в истории чемпионата мира по футболу. До этого аргентинцы становились чемпионами в 1978 и 1986 годах.