2022 год оказался удачным для российско-грузинских связей

Удивительным образом геополитические сдвиги и финансовые шоки 2022 года привели к укреплению экономического взаимодействия двух соседних стран с давней и непростой историей взаимоотношений. России и Грузии, несмотря на давление со стороны западных стран, удалось расширить сотрудничество в самых разных сферах. Как развивались их экономические отношения на протяжении года и каков их потенциал?

Рост товарооборота

Международный валютный фонд прогнозирует, что в текущем году рост ВВП Грузии составит значительные 10%, что во многом обусловлено укреплением экономических связей с Россией. По данным Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат"), к июлю товарооборот вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $962 млн. На первом месте среди грузинских экспортных товаров ферросплавы, на которые пришлось $86 млн, затем идут вина и минеральные воды - $76,6 млн. По экспорту питьевой и минеральной воды в Россию Грузия занимает первое место с долей в 71%.

Отдельного внимания заслуживает такая категория грузинского экспорта в Россию как поставки автомобилей, на которых Грузия заработала за первые шесть месяцев года почти $14 млн, что на 71% больше, чем в прошлом году. Укрепление экспортных позиций Грузии в первую очередь связано с западными торговыми ограничениями, а также угрозой вторичных санкций в отношении иностранных компаний, поддерживающих экономические и торговые связи с Россией. Грузия, несмотря на оказываемое давление, не присоединились к санкциям против соседнего государства.

Что касается российского экспорта в Грузию, то на первом месте оказалась нефть. По данным ”Сакстата”, за 9 месяцев текущего года Грузия приобрела российскую нефть на $431 млн, что почти на 350% больше аналогичного периода прошлого года. Рост закупок угля составил 200%, увеличившись до $ 30 млн. Кроме того, в 2022 году по данным Министерства сельского хозяйства России, продажи муки в Грузию увеличились почти в 9 раз.

К ноябрю российско-грузинский торговый оборот вырос на 50%, а Россия по-прежнему удерживает второе место среди торговых партнеров Грузии. Поскольку российский импорт, по словам замглавы Федеральной таможенной службы Владимира Ивина, упал с февраля на 30%, ожидаемо, что грузинский импорт будет расти, как и российский экспорт на фоне изменения экспортных направлений для российских товаров.

Туризм, денежные переводы и предпринимательство

Национальная администрация туризма Грузии сообщает, что в январе-августе в стране побывало около 800 тыс. российских граждан, что в 5,5 раза больше, чем в прошлом году. Не всех из них можно назвать туристами, но, по данным Национального банка Грузии, за 8 месяцев текущего года страна заработала $2,141 млрд в сфере туризма, при этом российские туристы обеспечили почти четверть этой суммы - $468 млн. Учитывая, что основу экономики Грузии составляет сектор услуг и туризм, приток россиян на отдых в соседнюю страну - определенно позитивный фактор для роста ВВП страны.

Значительно выросли и объемы денежных переводов, осуществляемых из России: по данным Нацбанка Грузии, за 11 месяцев года они составили чуть менее $1,750 млрд, что почти в пять раз больше, чем в прошлом году.

По данным Государственного реестра Грузии, с января по сентябрь граждане России приобрели более 3000 объектов недвижимости в стране, а число российских предприятий, зарегистрированных на территории государства, как сообщает ”Сакстат”, составило более 7,5 тыс. Сектор недвижимости и аренды жилья в Грузии растет во многом благодаря россиянам, которые приезжают в страну в том числе и на длительный срок.

Перспективы

15 декабря в турецком издании Yeni Safak появилась информация о том, что Турция и Россия собираются обновить подписанное в 1988 году соглашение о наземном транспорте. Если соответствующие решение будет принято, то объем и без того возросших перевозок через территорию Грузии значительно увеличится, что в интересах как России, так и Грузии.

7 декабря на форуме ”Российско-грузинские отношения: перспективы их развития” обсуждался вопрос восстановления авиасообщения между двумя странами и отмены визового режима со стороны России. По словам председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, ”настало время для того, чтобы сесть за стол переговоров и определить шаги, которые помогут возродить ту крепкую дружбу, которая всегда присутствовала между нашими государствами”. Возможно, в ближайшее время авиасообщение, приостановленное в 2019 году, будет возобновлено, что пойдет на пользу экономическим интересам обеих стран, обеспечив еще большие перспективы туризма и бизнес-контактов.

Скорее всего, в ближайшее время экономические связи России и Грузии будут продолжать укрепляться. Грузия в значительной степени полагается на Россию как на экономического партнера, и несмотря на политическое давление со стороны Запада, едва ли откажется от выгодного сотрудничества. Россия, в свою очередь, заинтересована, в углублении связей, прежде всего, с ближайшими соседями, поэтому в будущем однозначно стоит ожидать дальнейшего укрепления российско-грузинских связей.