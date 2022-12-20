В Дагестане 145 школ получили современное оборудование

20 дек. 22:39

В Дагестане в 2022 году новое цифровое оборудование получили 145 общеобразовательных организаций, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В рамках нацпроекта в 40 муниципалитетах и двух малых городах региона было открыто более 170 центров образования «Точка роста», открыты региональный центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» и центры цифрового образования «IT-куб» на базе двух колледжей, а также детский технопарк «Кванториум» на базе школы в Каспийске, передает ТАСС.

Уточняется, что в общеобразовательных организациях в рамках нацпроекта установили 41 площадку для воркаута, обустроили 11 футбольных полей.