Мурманская область готова организовать программы студенческого обмена с Турцией

20 дек. 21:59

Власти Мурманской области готовы организовать программы обмена, которые позволят местным студентам обучаться в турецких вузах техническим специальностям. Об этом сообщил в ходе рабочей поездки в Мурманск генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Озгун Талу.

"Я с радостью узнал, что ваши студенты Мурманского государственного арктического университета испытывают интерес к программам по обмену с турецкими университетами. Мы с ректором обсудим эти возможности", - сказал консул на встрече с руководством Заполярья.

В свою очередь, губернатор Андрей Чибис поведал по итогам переговоров, что для Мурманской области образовательные программы обмена с турецкими вузами были бы наиболее важны в технической сфере. "Судостроение, например, все инженерных специальностях, которые мы сейчас готовим для развития Арктики, но и, кстати, и с точки зрения отрасли гостеприимства для туризма тоже, но прежде всего, конечно, речь идет все-таки о технических специальностях", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, представители Мурманской области и Турции также обсудили и обмен туристами. По мнению Чибиса, сейчас есть возможности для привлечения в Заполярье турецких путешественников, которые хотели бы увидеть арктическую зиму и северное сияние. Он также отметил необходимость проработки с МИД РФ упрощенного визового режима для туристов из Турции.

Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере судоремонта и рыбного хозяйства. . "Коллеги эту тему поддержали, и в ближайшее время состоится взаимное мероприятие в дистанционном формате, где соответствующая ассоциация турецких коллег, которые занимаются судостроительством и судоремонтом, вместе с нашими коллегами, крупнейшими предприятиями отрасли, будут искать точки соприкосновения", - сообщил Чибис.