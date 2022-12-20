ФИФА допустила к судейству международных матчей 17 арбитров из Азербайджана

20 дек. 21:48

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) назвала 17 судей, которые смогут представлять страну на международной арене в 2023 году.

Ранее все эти арбитры были утверждены Международной федерацией футбола (ФИФА).

В список вошли следующие судьи: Алияр Агаев, Эльчин Масиев, Рауф Джабаров, Фарида Лютфалиева (все - главные арбитры), Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Эльшад Абдуллаев, Намик Гусейнов, Парвин Талыбов, Джаваншир Юсифов, Седва Нурыева, Гюльнара Акперзаде (все - помощники судей), Алияр Агаев, Эльчин Масиев (судьи на VAR).



Также в него попали три футзальных судьи (Хикмет Гафарлы, Али Джабраилов, Княз Амирасланов) и два арбитра по пляжному футболу (Ингилаб Мамедов, Наиль Нагиев).