Индия применяет мягкую силу в ОАЭ

Власти Индии продвигают план открытия первого иностранного филиала престижного индийского технологического института в ОАЭ, заявил во вторник посол Нью-Дели в Абу-Даби. По данным Arab News, технологический институт Дели – государственное инженерное образовательное учреждение, управляемое Министерством образования Индии. Институт считается одним из лучших центров передового опыта в области обучения, исследований и науки в стране и занимает 54-е место в мире по инженерным и технологическим исследованиям согласно прошлогоднему рейтингу QS World University Rankings.

В ноябре рабочая группа, состоящая из преподавателей индийского института, посетила ОАЭ для разработки проекта совместно с Департаментом образования и знаний Абу-Даби (ADEK). Согласно планам, первая группа студентов начнет обучение в кампусе Индийского технологического института в Абу-Даби осенью 2024 года.

"Ноябрьский визит был очень полезным… В настоящее время ведется работа над меморандумом о взаимопонимании между ADEK и Министерством образования Индии, - сообщил посол Индии в ОАЭ Санджай Судхир. - Мы прилагаем усилия, чтобы набрать первую группу студентов к сентябрю 2024 года".

Планы Индии по созданию заграничного кампуса стали частью ее всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве с ОАЭ, которое вступило в силу в мае.

Институт Дели - один из 23 Индийских технологических институтов, действующих в стране, предлагающих программы бакалавриата, аспирантуры и докторантуры. Филиал института в ОАЭ станет первым за рубежом

"Многие западные страны имеют свои кампусы в ОАЭ. В этом плане, Индия немного опаздывает. Открытие кампуса является частью политики "мягкой силы" Индии в регионе", - заявила доктор Суджата Ашвария, доцент Центра западноазиатских исследований Университета Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели.

Она добавила, что недавно разработанная национальная образовательная политика Индии в области образования в школах и колледжах была встречена с энтузиазмом в ОАЭ, и правительство Индии рассматривает возможность ее продвижения по всему региону Персидского залива, в дополнение к США и Великобритании, для привлечения иностранных студентов.

"Индийские технологические институты являются самыми престижными учебными заведениями Индии и всегда занимали места в мировых рейтингах, - сказала Ашвария. - Следовательно, эти институты могут быть полезны и выгодны для дипломатии мягкой силы, которую активно продвигает в регионе правительство Нарендры Моди".