Иран нарастил импорт риса

20 дек. 21:25

Глава Ассоциации импортеров риса Ирана Карим Ахаван-Акбари сообщил, что за первые восемь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 ноября) в Иран было импортировано около 1,3 млн т риса,

«Нам все еще нужно импортировать еще 300 000 тонн, чтобы обеспечить адекватное снабжение рынка основным зерном в преддверии новогодних праздников [в марте]», - сказал он, передает Iran.ru.

Уточняется, что за последний иранский год (март 2021-март 2022) было импортировано в общей сложности 1,75 млн т риса, что стало рекордом за 10 лет.