В Актобе появился новый медицинский центр

21 дек. 5:25

Многофункциональный медицинский центр на 640 коек открылся в Актобе, пишет МИА «Казинформ».

Новый медцентр стал филиалом центра «Шипагер-С». На площади 4200 кв м разместились поликлиническое отделение, стационар на 640 койко-мест, дневной стационар, отделения рентгена и эндоскопии, лаборатория. Кабинеты оснащены современной техникой, имеются магнитно-резонансный и компьютерный томографы, а также другие диагностические аппараты последнего поколения.

Стоимость проекта 1,6 млрд тенге, он был реализован при государственной поддержке в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025».

«Обеспечение качества и доступности медицинских услуг остается одной из основных задач, которые ставит перед нами Глава государства. В регионе принимаются все необходимые меры по увеличению продолжительности жизни, оказанию своевременной помощи. <…> Наша цель - обеспечить качественными медицинскими услугами всех жителей области. Поэтому мы готовы поддерживать подобные проекты», - сказал аким региона Ералы Тугжанов.