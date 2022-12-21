Новые автобусы поедут по Астрахани в январе

21 дек. 1:45

В январе в Астрахани на маршруты выйдут новые автобусы, рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По его словам, новые автобусы в январе начнут курсировать по 15 обновленным маршрутам. Автобусы будут комфортабельными, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В салонах автобусов будут установлены видеорегистраторы, видеокамеры, информационные табло. Оплатить проезд можно будет как наличным, так и безналичным способами.

Автобусы, оснащенные системой ГЛОНАСС, будут следовать по маршрутам в строгом соответствии с расписанием, отмечается в сообщении.