Ставропольских лимонадов в России будет больше

21 дек. 0:05

Ставропольское ООО "Рокадовские минеральные воды" в 2023 году намерено нарастить объемы выпускаемой продукции после ремонта оборудования, - сообщил генеральный директор компании Василий Евграфьев.

"Надеемся на прирост не только по минеральной, питьевой воде в следующем году, но сейчас большой акцент делаем именно на производстве безалкогольной продукции, лимонадов", - сказал Евграфьев, уточнив, что компания рассчитывает на рост выпуска лимонадов на 30%, передает "Интерфакс"

"Для всех производителей этого вида продукции сейчас на рынке и на полках место освободилось, и мы как один из производителей должны качественно осуществить импортозамещение, поставить лимонады для россиян хорошего качества", - пояснил Евграфьев, уточнив, что планируется сделать ремонт оборудования, чтобы использовать потенциал, который на данный момент есть у производства.

Напомним, ООО "Рокадовские минеральные воды" зарегистрировано в 2004 году, специализируется на производстве безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках, в 2019 году на предприятии состоялось торжественное открытие новой модернизированной линии мощностью свыше 30 тыс бутылок в час. Общая мощность производственных линий предприятия - более 800 тыс бутылок в сутки.