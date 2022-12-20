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Подземные переходы Ростова отреставрирует пятигорская компания

Подземные переходы Ростова отреставрирует пятигорская компания

Пятигорская компания "Реставрация" подготовит проект капитального ремонта четырех подземных переходов с мозаичными панно в центре Ростова, - сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Речь идет о переходах, которые расположены на пересечении Большой Садовой улицы с Буденновским, Ворошиловским и Кировским проспектами, а также о переходе у Центрального рынка. Работы будут завершены к 10 ноября 2023 года, - заверил мэр, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, мозаика переходов создавалась с использованием флорентийской техники, а в 2017-2019 годах они стали объектами культурного наследия регионального значения.

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