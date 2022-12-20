Москвичей предупредили о ночных 20-градусных морозах

20 дек. 20:54

В ночь с 20 на 21 декабря температура в Москве понизится до минус 20 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Ближайшая ночь будет по-настоящему холодная, морозы ожидаются впечатляющие. В самой Москве прогнозируется минус 12-14 градусов, а по области - до минус 20 градусов", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что утром в среду потеплеет до минус 10 градусов, а к вечеру - до минус 2 градусов - 0 градусов. "В первой половине дня прогнозируется снег, во второй - мокрый снег. Речь идет о небольших осадках. Однако налипание мокрого снега и гололед будут", - цитирует синоптика ТАСС.

В Гидрометцентре отметили, что предстоящая ночь может стать самой холодной с начала зимы.