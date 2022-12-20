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В Саудовской Аравии заверили, что ОПЕК+ принимает решения вне политики

В Саудовской Аравии заверили, что ОПЕК+ принимает решения вне политики

Страны ОПЕК+ принимают решения вне политики и ориентируются только на фундаментальные факторы. Такое заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд

"В ОПЕК+ оставляем политику вне процесса принятия решений, вне наших оценок и прогнозов. Мы фокусируемся только на фундаментальных рыночных факторах", - сказал он в интервью Саудовскому агентству печати.

Министр подчеркнул, что это позволяет объективнее и четче оценивать ситуацию, что увеличивает доверие к организации.

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