В Саудовской Аравии заверили, что ОПЕК+ принимает решения вне политики

20 дек. 20:48

Страны ОПЕК+ принимают решения вне политики и ориентируются только на фундаментальные факторы. Такое заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд

"В ОПЕК+ оставляем политику вне процесса принятия решений, вне наших оценок и прогнозов. Мы фокусируемся только на фундаментальных рыночных факторах", - сказал он в интервью Саудовскому агентству печати.

Министр подчеркнул, что это позволяет объективнее и четче оценивать ситуацию, что увеличивает доверие к организации.