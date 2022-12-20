На Ставрополье появится универсальный склад 

20 дек. 22:05

Универсальный склад маркетплейса введут в эксплуатацию в моногороде Невинномысске на Ставрополье в 2024 году, сообщил глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

По его словам, инвестор вложит в создание центра более 3,1 млрд рублей. "Склад начали строить в первом квартале текущего года. Инвестор вложит в него более 3,1 млрд рублей. В эксплуатацию объект должен быть введен в третьем квартале 2024 года. Строительство в моногороде этого объекта значительно повысит инвестиционную привлекательность Невинномысска, обеспечит новые рабочие места", - сказал он.