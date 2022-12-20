В Кисловодске начинают строить летний кинотеатр

20 дек. 23:25

В Кисловодске откроют первый городской летний кинотеатр, который рассчитан на 400 зрителей мест, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, строительство планируется завершить в 2023 году. «В новый проект многофункционального культурного центра „Россия“ включили строительство городского летнего кинотеатра. Он расположится над подземной парковкой. Объект площадью 500 квадратных метров будет рассчитан на 400 мест», - сказал он.

Далее Моисеев отметил, что строительные работы на площадке будущего кинотеатра начнутся в 2023 году и планируют завершить до конца года.