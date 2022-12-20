США не верят в прогресс по СВПД в ближайшее время

20 дек. 19:59

Прогресса в вопросе восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в обозримой перспективе ждать не стоит. Об этом заявил 20 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В настоящий момент мы не концентрируем внимание на Совместном всеобъемлющем плане действий, и это не стоит у нас на повестке дня. Мы просто не представляем себе заключение соглашения когда-либо в ближайшее время", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в ноябре 2022 года президент США Джо Байден заявил на встрече с избирателями, что ядерная сделка с Ираном фактически "мертва". "Она мертва, но мы не станем объявлять об этом. Это долгая история", - заявил тогда глава Белого дома.